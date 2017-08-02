"Единая Россия" поддержит Путина на выборах при его выдвижении

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 2 авг — РИА Новости. "Единая Россия" намерена поддержать на президентских выборах нынешнего главу государства Владимира Путина при выдвижении его кандидатуры, так как сложно представить будущее России с другим руководителем, заявил лидер фракции Владимир Васильев.

"Мы поддержим нашего президента на президентских выборах, потому что мы не можем представить себе Россию с другим руководителем", — заявил Васильев журналистам в рамках всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

Ранее Путин заявлял, что еще не решил, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году.