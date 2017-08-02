ЦИК намерен разобраться в ситуации с кандидатом от КПРФ в Бурятии Мархаевым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ЦИК России намерен тщательно разобраться в ситуации с кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии Вячеславом Мархаевым, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании в среду она сообщила, что в адрес Центризбиркома и Сбербанка России поступило обращение от движения "Голос", которое выражает обеспокоенность в связи с тем, что в ряде регионов не вовремя открывают избирательные счета кандидатов. В движении привели информацию о случаях в трёх регионах. Информация по Алтайскому краю не нашла подтверждения, подтвердились сведения по одному из случаев в Камчатском крае, уточнила глава ЦИК.

"По республике Бурятия они обращают внимание на заявление кандидата Вячеслава Мархаева. Вчера была рабочая группа с подробным рассмотрением этой ситуации, продолжим в пятницу, тщательно изучаем все доводы, попросили нашего коллегу Евгения Ивановича Колюшина и юристов партии КПРФ, чтобы они подробно представили дополнительные аргументы, чтобы у нас действительно были основания его зарегистрировать", — сказала Памфилова.

Она отметила, что в ЦИК разобрались в ситуации с открытием избирательного счета этого кандидата, выяснилось, что счёт был открыт хоть и к вечеру, но в день обращения.