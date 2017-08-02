ЦИК намерен разобраться в ситуации с кандидатом от КПРФ в Бурятии Мархаевым

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ЦИК России намерен тщательно разобраться в ситуации с кандидатом от КПРФ на выборах главы Бурятии Вячеславом Мархаевым, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"По республике Бурятия они обращают внимание на заявление кандидата Вячеслава Мархаева. Вчера была рабочая группа с подробным рассмотрением этой ситуации, продолжим в пятницу, тщательно изучаем все доводы, попросили нашего коллегу Евгения Ивановича Колюшина и юристов партии КПРФ, чтобы они подробно представили дополнительные аргументы, чтобы у нас действительно были основания его зарегистрировать", — сказала Памфилова.
Она отметила, что в ЦИК разобрались в ситуации с открытием избирательного счета этого кандидата, выяснилось, что счёт был открыт хоть и к вечеру, но в день обращения.