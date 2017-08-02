ЦИК обсудит с экспертами корректировку муниципального фильтра

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ЦИК России планирует в августе или начале сентября обсудить с экспертами предложения по корректировке муниципального фильтра, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она напомнила, что в администрации президента была создана рабочая группа, которая прорабатывает вопросы систематизации избирательного законодательства, одним из которых является норма о муниципальном фильтре.

"Мы договорились вчера с Сергеем Владиленовичем Кириенко, который возглавляет эту рабочую группу, что я как член рабочей группы… В августе или в начале сентября — в зависимости от того, как мы соберём в Москве достаточно большое количество экспертов, представителей партий, которые уже на площадке ЦИК в рамках этой рабочей группы готовы обсуждать все варианты, все аспекты, плюсы и минусы, и подготовить серьёзные разработки", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Ранее глава ЦИК высказывалась за то, чтобы муниципальный фильтр на выборах был более демократичным.