МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона на форуме АСЕАН

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Москва готовит встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях мероприятий регионального форума АСЕАН в Маниле, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Подтверждаем информацию, которую вчера распространила американская сторона: встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Маниле нами готовится, осталось согласовать конкретное время и некоторые другие организационные аспекты", — сказал Рябков.

"Рассчитываем, что с американской стороны будет проявлена готовность вести конструктивный разговор по всему кругу вопросов, которые уже давно отягощают наши отношения. Разумеется, предстоит также насыщенный обмен мнениями по основным международным темам", — добавил замглавы МИД РФ.