ЦИК: выборы губернаторов 10 сентября будут конкурентными во всех регионах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Выборы губернаторов, которые состоятся в этом году 10 сентября в 16 регионах России, будут вполне альтернативными и конкурентными, конкурс после регистрации кандидатов составит примерно 4 человека на место, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Средний конкурс на одно место по заявкам где-то 8 человек, а пройдёт муниципальный фильтр 4 с лишним человека. То есть во всех регионах выборы будут вполне конкурентными, в абсолютном большинстве это четыре парламентские партии: единороссы, ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия", — сказал Булаев во вторник на встрече с участниками первого всероссийского "Слёта молодых лекторов", организованного российским обществом "Знание".

Он уточнил, что среди кандидатов в губернаторы в разных регионах есть и представители непарламентских партий. "То есть выборы вполне альтернативные", — добавил замглавы ЦИК.

Булаев уточнил, что "Единая Россия" выдвинула кандидатов в губернаторы во всех 16 регионах, где в единый день голосования пройдут выборы; в данный момент, по его словам, зарегистрированы 12 из них.