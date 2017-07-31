В избиркоме объяснили, почему Ройзман не прошел муниципальный фильтр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников считает, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и другие кандидаты, которым было отказано в регистрации, не прошли муниципальный фильтр, потому что не захотели.

Муниципальный фильтр — определенное количество подписей депутатов муниципальных образований региона, которое должен собрать кандидат в губернаторы для участия в выборах. Ранее Ройзман, который был кандидатом в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко", заявлял, что считает муниципальный фильтр непроходимым, и призывал своих сторонников бойкотировать выборы. Ройзман, а также три других кандидата не представили вовремя документы на регистрацию, в итоге избирком снял их с выборов.

"По поводу жалоб кандидатов на муниципальный фильтр. У нас неохваченными остались 619 депутатов городских округов и муниципальных районов и 91 депутат сельских и городских поселений. Сюда входят и главы, которые были избраны на прямых выборах… Говорить о том, что запрещали подписываться, — ну это, знаете… Никто никому не запрещал. И нет ограничения у депутатов в количестве подписей. Есть личное желание или нежелание поддерживать того или иного кандидата", — сказал Чайников журналистам в понедельник.

Он добавил, что не поддерживает призывы к бойкоту выборов. "Я всегда задаю вопрос: а было ли желание?.. Я скажу, что желающие могли их (подписи) собрать", — заявил глава свердловского избиркома.

Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов в губернаторы региона Игоря Торощина от ЛДПР, Дмитрия Сергина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрия Ионина от "Справедливой России" и Алексея Парфенова от КПРФ. Помимо них документы о регистрации подали Константин Киселев от "Российской экологической партии", Евгений Куйвашев от "Единой России" и юрист Иван Волков от партии "Российский общенародный союз".