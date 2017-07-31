В Совфеде не ожидают сложностей с приездом в Россию нового посла США

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сокращение числа сотрудников дипмиссий США в России и возможный ответ Вашингтона, который анонсировал Госдеп, не скажется на уровне дипломатических отношений РФ и США, сложностей и задержек с назначением и приездом в Россию нового посла США Джона Хантсмана не будет, убеждён сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Американская сторона планирует сменить своего посла Джона Теффта в Москве. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Джона Хантсмана на должность посла в России. Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

"Как бы американцы ни расценивали наши ответные меры по дипломатам, это не отразится на уровне взаимодействия наших стран, в том числе и в области взаимной дипломатии", — заявил Озеров.

По его словам, напротив, сложившаяся ситуация может привести к ускорению процедур назначения послов.

"В таких условиях роль послов лишь многократно возрастает. Возможно, какие-то задержки связаны с тем, что американская сторона хочет, чтобы вступление в должность послов произошло максимально синхронно", — сказал сенатор.

Представитель госдепа сообщил ранее РИА Новости, что Вашингтон сожалеет о решении РФ по сокращению персонала дипмиссий США в России и думает над ответом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.