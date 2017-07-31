МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия и США могут вернуться к состоянию "холодной войны", однако меры, которые Москва и Вашингтона предпринимают в отношении друг друга, не приведут к разрыву дипломатических отношений, сказал политолог, заместитель главного редактора газеты "Известия" Борис Межуев.

Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что Вашингтон сожалеет о решении РФ по сокращению персонала дипмиссий США в России, считает эту меру "неоправданной" и думает над ответом.

"Мы вернемся к состоянию "холодной войны", но все-таки до разрыва дипломатических отношений дело не дойдет, потому что это просто опасно для мировой безопасности", — заявил Межуев РИА Новости.

"В первую очередь, сейчас будут осложнения с визами. Причем я думаю, будет также большое давление на Европу, чтобы и она ужесточила визовый режим с Россией, но я думаю до этого не дойдет", — считает он.

По мнению Межуева между нашими странами уйдет "бытовая, повседневная расслабленность", которая, главным образом, скажется на простых россиянах, у которых есть родные или какие-либо дела в США. "Уйдет ощущение, что можно просто получить визу, приехать в Америку, пойти туда учиться", — заявил собеседник агентства.

Эксперт назвал меру, предпринятую российской стороной, правильной, и выразил мнение, что ее можно было применить еще в декабре. "Я считаю, Россия допустила некоторую снисходительность к Вашингтону. В дипломатии это неправильно, эти кредиты давать Трампу не стоило", — сказал он.

"Сейчас мы имеем дело со страной, которая буквально запуталась в своих проблемах", — рассказал эксперт. На его взгляд, госдеп США не работает должным образом, и вся политика находится в руках конгресса, который "обуян какими-то звериными чувствами в отношении к России".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.