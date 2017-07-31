МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Решение польских властей принять закон, предусматривающий демонтаж памятников советским воинам, не останется без ответа, Москва может принять меры, которые будут носить асимметричный характер, пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий департамента информации и печати МИД РФ.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", — приводит газета текст комментария.

Как отметили в МИД, тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно "затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ".

Как пишет издание со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах, сейчас обсуждается несколько вариантов ответных мер. Одним из наиболее вероятных собеседник газеты называет введение персональных санкций против польских политиков — авторов закона, а также значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

По данным издания, в качестве ответа также рассматриваются "экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме".

Госдума РФ на прошлой неделе приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников. Депутаты призвали европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях.

Совфед предлагает президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за поправок в закон о декоммунизации, а также ввести санкции в отношении парламентариев, инициаторов данного документа, говорится в заявлении, принятом сенаторами во вторник.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимал и не озвучивал никаких решений по поводу инициативы Совета Федерации по санкциям в отношении Польши из-за памятников.