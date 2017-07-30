Рябков рассказал о единственной связи Клинтон с Россией

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что единственная связь экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон была в установленных рабочих контактах с главой российского МИД Сергеем Лавровым в те времена, когда она занимала должность госсекретаря США.

"Единственная связь Клинтон с Россией, о которой мне известно, это те рабочие отношения, которая она установила с министром Лавровым, когда она была госсекретарем. Я не знаю о каких-либо других контактах или информации, предоставленной ей кем-либо из российских чиновников или российских граждан", — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Ранее юридический комитет палаты представителей конгресса США направил письмо руководству министерства юстиции страны с просьбой назначить специального прокурора для расследования деятельности экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также ряда чиновников прежней администрации Барака Обамы.

По мнению авторов письма, расследование, которое сейчас ведет спецпрокурор Роберт Мюллер о якобы "вмешательстве РФ" в выборы, сконцентрировано лишь на деятельности президента Дональда Трампа и его окружения. "Несбалансированное, сомнительное и на вид безграничное внимание спецпрокурора (к Трампу — ред.) дало многим нашим избирателям возможность увидеть двойные стандарты правосудия, которые выгодны лишь власть имущим и обладающим хорошими связями", — отмечают республиканцы в письме.

Конгрессмены призывают выяснить связи предвыборного штаба Клинтон и ее фонда с Россией и Украиной. Здесь упоминается, в частности, сделка по покупке "Росатомом" компании Uranium One в 2013 году и предлагается проверить, не было ли разрешение на сделку связано с пожертвованиями в фонд Клинтон.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.