Путин заявил, что Россия не раз предлагала США наладить взаимодействие

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия неоднократно предлагала США наладить взаимодействие, в том числе по борьбе с киберпреступностью, но в ответ слышны только беспочвенные обвинения, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

"Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы — и наши, и американские. И вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода такую негативную деятельность, как киберпреступность", — заявил Путин.

"Вместо того чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов", — добавил он.

Глава государства отметил, что есть и другие сферы для сотрудничества, например, энергетика. По его словам, российские и американские компании сотрудничают и имеют очень хорошие перспективы развития отношений.

"У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая работа в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы", — сказал он.

Путин отметил, что пуски американских ракет осуществляются на российских двигателях, а также ведется работа по международной космической программе.

"Но, скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры", — сказал президент.