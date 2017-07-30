Путин: Россия должна показать, что ответит на новый закон США о санкциях

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в интервью, опубликованном на сайте vesti.ru, отметил, что Россия не должна оставлять без ответа новые санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", — прокомментировал президент ответные действия Москвы на новые санкции со стороны Вашингтона.