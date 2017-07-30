Глава СПЧ назвал фантазией призыв Пономарева вооружить российскую оппозицию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, говоря о призывах экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева к Киеву использовать протестные настроения в России, заявил, что нелепо комментировать фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности.
"На мой взгляд, нелепо комментировать фантазии, не имеющие никакого отношения к реальности. Да, в нашей стране есть протестные движения, есть оппозиция, системная и несистемная, есть люди, недовольные теми или иными решениями власти, и это нормально для любого нормального демократического общества. Просто решать все проблемы нужно мирными и законными средствами, а не насилием", — заявил Федотов РИА Новости.
Он подчеркнул, что насилие порождает только насилие. "Я уверен, что Илья Пономарев это прекрасно понимает, но, видимо, в какой-то момент он зачем-то решил неудачно пошутить", — добавил глава СПЧ.