Санкциями США не улучшат отношения с Москвой, заявило посольство России

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Вашингтон не добьется санкциями улучшения отношений с Москвой, слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона в этой связи вызывают только недоумение, говорится в заявлении посольства России в США, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают, и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", — сообщили в российской дипмиссии.

Ранее Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

Зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич назвал логику американского госсекретаря "иезуитской" и заявил, что надежды Тиллерсона на сотрудничество лишены оснований. Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что если США вводят санкции ради дружбы с Россией, то и Москва принимает ответные меры "тоже во имя дружбы".

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп намерен подписать этот законопроект.

Помимо того, что документ предполагает дополнительные ограничения в отношении российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без одобрения конгресса. Таким образом, это в немалой мере ограничивает свободу действий американского президента во внешней политике.