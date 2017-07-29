Клинцевич: надежды Госдепа на сотрудничество с Россией лишены оснований

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Надежды госсекретаря США Рекса Тиллерсона на то, что сотрудничество России и США продолжится, лишены всяких оснований, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Тиллерсон заявил, что новые санкции США направлены на улучшение отношений с Россией. Он выразил надежду, что сотрудничество с Москвой по ключевым вопросам продолжится и введенные против страны ограничения больше не будут нужны.

По словам Клинцевича, что бы ни говорил американский госсекретарь, в России прекрасно понимают, что цель и смысл закона о новых санкциях – "изоляция нашей страны – экономическая, политическая, любая другая".

"А потому надежды Рекса Тиллерсона, что сотрудничество России и США по главным мировым вопросам продолжится, лишены всяких оснований", — заявил сенатор.

По его мнению, Тиллерсон демонстрирует "какую-то иезуитскую логику": декларируется одно, а делается прямо противоположное.

"Для достижения цели – улучшение отношений с Россией – избирается наихудший путь из всех возможных. Госсекретарь США взял на себя роль некоего толмача, что получается у него не слишком удачно. Перевод явно расходится с оригиналом. Такое впечатление, что речь идет о совершенно другом законе", — сказал сенатор.

"Мы же, в конце концов, не малые дети, чтобы успокаивать нас подобным образом", — добавил Клинцевич.

В четверг американский сенат принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса приняла документ подавляющим большинством голосов. Закон отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. В Белом доме заявили, что Трамп ознакомился с окончательной версией документа и намерен его подписать.

Законопроект вводит дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, а также фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без одобрения конгресса. Таким образом, закон значительно ограничивает свободу действий американского президента во внешней политике.