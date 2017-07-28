Рябков: США будут ответственны за возможное ухудшение отношений с Россией

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ответственность за дальнейшее возможное ухудшение отношений и контрмеры РФ будет лежать на США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы предупреждаемым вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям. Я вновь говорю о том, что выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне", — сказал он в эфире программы "60 минут".
По словам Рябкова, "нам придётся в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, контрмеры, эти контрмеры могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть не зеркальными".
"Мы при отсутствии должной ответственности со стороны Вашингтона будем отвечать на дальнейшие провокационные и враждебные нам шаги", — отметил дипломат.
В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.