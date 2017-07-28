Рябков: США будут ответственны за возможное ухудшение отношений с Россией

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ответственность за дальнейшее возможное ухудшение отношений и контрмеры РФ будет лежать на США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предупреждаемым вновь, и сейчас я это делаю публично, американскую сторону от попыток раскручивать конфронтационную спираль, от попыток наносить удар за ударом по нашим отношениям. Я вновь говорю о том, что выбор и оценка последствий происходящего целиком и полностью сейчас за американцами и на их стороне", — сказал он в эфире программы "60 минут".

По словам Рябкова, "нам придётся в случае применения тех или иных мер воздействия оказать встречный ход, контрмеры, эти контрмеры могут быть абсолютно зеркальными, они могут быть не зеркальными".

"Мы при отсутствии должной ответственности со стороны Вашингтона будем отвечать на дальнейшие провокационные и враждебные нам шаги", — отметил дипломат.

МИД РФ в пятницу призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.