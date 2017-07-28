Отношения России и США находятся "на дне", заявил Небензя

ООН, 28 июл — РИА Новости. Отношения России и США в настоящее время находятся "на дне", считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который в пятницу приступил к исполнению своих обязанностей.

"Таких отношений, которые у нас существуют сейчас с Соединенными Штатами, наверное, не было даже в годы холодной войны. Я не знаю, где тот плинтус, ниже которого мы не можем упасть, но мы просто находимся на каком-то дне", — заявил Небензя журналистам.

Говоря об отношениях России с ЕС, дипломат напомнил, что, несмотря на то что Евросоюз проводит единую политику, отношение среди стран-членов ЕС к РФ разное.

"Ирония заключается в том, что Евросоюз, который сам ввел против нас незаконные санкции, как и США, сейчас может стать жертвой таковых санкций вследствие той резолюции (закона – ред.), которая была принята конгрессом. Это ситуация, которую можно описать словами "мы же вас предупреждали", — сказал Небензя.