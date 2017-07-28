Россия сокращением дипперсонала США восстанавливает паритет, заявил Рябков

НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. Ответные меры РФ по сокращению дипломатического присутствия США восстанавливают паритет, который нарушался американцами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.2% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

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"Первая часть этих мер вводится 1 сентября. И количество персонала, работающего в посольстве, генеральных консульствах США в Российской Федерации с этого момента не должно превысить 455 человек. Это то количество, которое Российская Федерация в настоящее время имеет в своих загранучреждениях в Соединенных Штатах Америки. То есть, мы восстанавливаем паритет, который на протяжении долгого времени нарушался американцами и, по большому счету, был несправедливым. Такое состояние для нас неприемлемо. Мы это дело изменили", — заявил Рябков журналистам.