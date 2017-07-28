Россия сокращением дипперсонала США восстанавливает паритет, заявил Рябков
НОВО-ОГАРЕВО, 28 июл — РИА Новости. Ответные меры РФ по сокращению дипломатического присутствия США восстанавливают паритет, который нарушался американцами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Зеркальными мерами против американского бизнеса
Ограничиться индивидуальными санкциями
Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
Никак, зачем еще больше обострять отношения
"Первая часть этих мер вводится 1 сентября. И количество персонала, работающего в посольстве, генеральных консульствах США в Российской Федерации с этого момента не должно превысить 455 человек. Это то количество, которое Российская Федерация в настоящее время имеет в своих загранучреждениях в Соединенных Штатах Америки. То есть, мы восстанавливаем паритет, который на протяжении долгого времени нарушался американцами и, по большому счету, был несправедливым. Такое состояние для нас неприемлемо. Мы это дело изменили", — заявил Рябков журналистам.
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