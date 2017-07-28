МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов ("Единая Россия") предлагает организовать в складских помещениях в Москве, которые использовались ранее посольством США, новый музей холодной войны с "уголком Маккейна и Обамы".

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). МИД РФ в пятницу сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"Возможно, стоит задуматься над организацией в данных помещениях нового музея холодной войны, которую так пытаются начать наши западные партнеры. Там можно представить различные экспонаты, связанные с санкциями, показывать видеозаписи выступлений республиканских ястребов, устроить уголок (сенатора Джона) Маккейна и (экс-президента США Барака) Обамы", — сказал РИА Новости Милонов.