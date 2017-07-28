Создание предвыборного штаба на повестке дня пока не стоит, заявил Песков

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Сообщения о том, что руководитель администрации президента РФ Антон Вайно может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина на выборах в 2018 году ни на чем не основаны, это гипотетические рассуждения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили о том, что избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 года может возглавить руководитель администрации Антон Вайно.

"Это гипотетические рассуждения. Пока никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня, поэтому это не что иное, как исключительно гипотетические, ни на чем не основанные рассуждения", — сказал Песков.