Путин сожалеет, что отношения с РФ стали жертвой внутренних споров в США

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет, что российско-американские отношения приносятся в жертву решению внутриамериканских вопросов.

"Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов", — сказал Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.

"На ваш вопрос, жалею я об ухудшении отношений с Соединенными Штатами или нет, я могу дать прямой ответ: конечно, нам очень жаль", — добавил президент, обращаясь к журналистам.

В настоящее время в конгрессе США ведется расследование якобы "вмешательства РФ" в выборы в США и в его рамках изучение связей окружения президента Дональда Трампа с Россией. При этом сам Трамп и представители Белого дома не раз обращали внимание на необходимость расследования возможных связей Национального комитета Демократической партии с властями Украины.

Российские власти категорически отрицают какое-либо вмешательство в выборы в США, называя такие обвинения бездоказательными, поскольку до настоящего времени США не предоставили каких-либо фактов, доказывающих вину РФ.