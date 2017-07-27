Путин сожалеет, что отношения с РФ стали жертвой внутренних споров в США

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет, что российско-американские отношения приносятся в жертву решению внутриамериканских вопросов.
"Очень жаль, что российско-американские отношения приносятся в жертву в ходе решения внутриполитических американских вопросов", — сказал Путин на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё.
"На ваш вопрос, жалею я об ухудшении отношений с Соединенными Штатами или нет, я могу дать прямой ответ: конечно, нам очень жаль", — добавил президент, обращаясь к журналистам.
Российские власти категорически отрицают какое-либо вмешательство в выборы в США, называя такие обвинения бездоказательными, поскольку до настоящего времени США не предоставили каких-либо фактов, доказывающих вину РФ.