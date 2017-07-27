Ниинисте заявил о необходимости диалога с Россией о безопасности на Балтике

САВОНЛИННА (ФИНЛЯНДИЯ), 27 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о необходимости постоянного диалога с Россией по вопросам безопасности на Балтике.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Ниинистё сообщил, что на ней, в частности, обсуждались вопросы безопасности в Балтийском регионе.

"У нас планируются большие военные учения, это учения "Запад-2017" и учения "Аврора". Мы наблюдаем за активизацией передвижения военных самолетов, кораблей", — сказал президент Финляндии.

По его словам, чтобы избегать нежелательных ситуаций в связи с учениями, "нам нужен постоянный диалог".

"И для того чтобы мы могли избегать вот таких последствий, таких ситуаций, которые наверное никто не желает видеть, нам нужен такой постоянный диалог. И хотелось бы, чтобы также здесь у нас в Финляндии обратили внимание на то, что не все так плохо, как может быть кажется, или как представляется, что были определенные подвижки тоже", — заявил Ниинистё на пресс-конференции.

По словам президента Финляндии, о необходимости проведения такого постоянного диалога свидетельствуют дискуссии, которые проходят в рамках рабочей группы ИКАО, где присутствуют представители государств Балтики.

"И в рамках вот этого формата, удалось договориться о хороших практиках именно в том, что касается авиации, безопасности полетов. И также обсуждение, рассмотрение вопросов о включении транспондера при полетах, также там продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем духе", — подчеркнул Ниинистё.