Путин заявил, что сотрудничество с КНР не направлено против третьих стран

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Савонлинна. 27 июля 2017

САВОНЛИННА (Финляндия), 27 июл — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая, в том числе военное, не направлено против третьих стран, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё.

Как сообщил российский лидер, Россия и Китай уже регулярно, в течение нескольких лет проводят совместные военные учения, военные игры и соревнования как на суше, так и на море.

"Сотрудничество России и Китайской народной республики в своей совокупности, включая и военную составляющую, является одним из важнейших элементов безопасности и стабильности в мире. При этом оно не направлено против каких-либо третьих стран", — заявил Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о цели военных учений России и Китая.

Глава российского государства подчеркнул, что с помощью таких учений военные оттачивают свое мастерство, при этом РФ и КНР не создают никаких военных блоков.

"Мы не создаем ни военных блоков, ни военных союзов. В данном случае наши военные просто шлифуют свое мастерство, взаимодействуют друг с другом. И это, повторяю еще раз, хороший пример того, как нужно бы сотрудничать в любом регионе мира, в том числе и в районе Балтики", — отметил российский президент.