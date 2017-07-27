В ЛДПР объяснили, как в отчеты кандидатов попала строка "на девок румяных"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов вступился за своих однопартийцев, представивших в территориальный избирком финансовые отчеты с расходами "на девок румяных" и на "поборы и откаты". По словам Чернышова, это была всего лишь ошибка.
По мнению Чернышова, в этом казусе нет каких-либо проблем. "Ребята работают уже достаточно долго, ребята хорошие. Была ошибка и была", — сказал он.
Депутат пояснил, что первый финансовый отчет — "стандартная бумага", форму которой можно по ошибке скачать из непроверенного источника. "Это просто невнимательность людей и попытка первыми сдать свои документы, активно начать свою работу. Просто не проверили то, что они отдавали на регистрацию", — считает парламентарий.
По его мнению, это не может быть основанием для снятия кандидата с регистрации.
Чернышов также пообещал, что сегодня-завтра ошибка будет исправлена — кандидаты подадут в территориальный избирком новые финансовые отчеты и официально попросят зафиксировать их.
"Все семьянины, поэтому никаких дополнительных трат на всякую дурость не будет", — заключил он.