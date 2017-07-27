Политолог предложил свернуть сотрудничество с США в космосе

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. России следует свернуть сотрудничество с США в космосе, прекратить поставку ракетных двигателей, вывести средства, вложенные в американские ценные бумаги в случае, если Штаты все-таки примут закон о новых санкциях против РФ, заявил в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.
По его мнению, возможная ответная высылка Россией дипломатов США – "это как слону дробинка". "Надо забирать оттуда наши средства, вложенные в американские федеральные ценные бумаги. Почему не купить облигации ФРГ, например", — отметил эксперт.
"Давайте составим доклад о том, где представители американского бизнеса держат деньги. Вы думаете, они в Америке их держат? Посмотрите список ФБР: 10 самых разыскиваемых налоговых уклонистов – там россиян нет, там американцы. Они помогают нашим налоговым службам расследовать имущество наших товарищей, давайте им поможем", — предложил Платошкин.
Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".