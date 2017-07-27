Политолог предложил свернуть сотрудничество с США в космосе

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. России следует свернуть сотрудничество с США в космосе, прекратить поставку ракетных двигателей, вывести средства, вложенные в американские ценные бумаги в случае, если Штаты все-таки примут закон о новых санкциях против РФ, заявил в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня" заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

"В американском законопроекте есть подсказка – секция 237, там написано: ни в коем случае никакие санкции не должны касаться проектов НАСА. Пожалуйста, пусть коснутся. Пусть американские астронавты добираются до МКС на лошадях. При этом туда можно по-прежнему доставлять европейцев, японцев, китайцев, но не американцев", — сказал Платошкин. Кроме того, по его словам, в законопроекте, который одобрила палата представителей конгресса США, сказано, что санкции не должны касаться сотрудничества с Россией в области ракетных двигателей. "НПО Энергомаш" поставляет ракетные двигатели для ракет Штатам. Давайте не будем поставлять", — указал Платошкин.

По его мнению, возможная ответная высылка Россией дипломатов США – "это как слону дробинка". "Надо забирать оттуда наши средства, вложенные в американские федеральные ценные бумаги. Почему не купить облигации ФРГ, например", — отметил эксперт.

"Если эти санкции будут введены, мы должны прекратить экспорт удобрений РФ в США. Это самая крупная статья. Ничего не потеряем, потому что китайцы могут купить в два раза больше", — заявил он, добавив, что палитра возможных ответных мер довольно богата.

"Давайте составим доклад о том, где представители американского бизнеса держат деньги. Вы думаете, они в Америке их держат? Посмотрите список ФБР: 10 самых разыскиваемых налоговых уклонистов – там россиян нет, там американцы. Они помогают нашим налоговым службам расследовать имущество наших товарищей, давайте им поможем", — предложил Платошкин.

Палата представителей конгресса США ранее приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Теперь документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Новый пакет мер, в случае принятия, может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".