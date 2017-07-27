Василий Небензя назначен постоянным представителем России при ООН

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД Василия Небензи постпредом России в ООН, сообщает пресс-служба Кремля.

Также дипломат будет представлять Россию в Совбезе международной организации.

Ранее кандидатуру Небензи одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Согласно Конституции, президент назначает и отзывает дипломатических представителей в международных организациях после консультаций с профильными комитетами обеих палат парламента.

Небензя — карьерный дипломат, родился в 1962 году в Волгоградской области, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками.

С 2013 года Небензя занимал пост замглавы МИД, ранее он руководил в министерстве Департаментом по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, был заместителем постпреда при ООН в Женеве, старшим советником постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке.

Небензя имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом Дружбы.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до 65-летия. Он занимал этот пост с 8 апреля 2006 года.