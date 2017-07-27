СМИ узнали о возможном ответе России на новые санкции США

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В ответ на новые санкции Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД.

По данным "Коммерсанта", ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти России могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения", говорится в материале.

Также Россия может выслать 35 американских дипломатов. Кроме того, власти обсуждают "возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве".

Накануне палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае окончательного утверждения новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года. Ограничения в основном касаются энергетики.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения. В МИД отметили, что Вашингтон вредит в первую очередь самой Америке, негативно влияя на авторитет страны и доверие к ней. Текущий вариант санкций раскритиковали и в ЕС, поскольку документ предполагает ограничения против российских энергетических проектов в Европе.