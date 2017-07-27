Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили‍

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Случившуюся ситуацию российский политик назвал "фантастической трагикомедией".
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего прокуратура заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко назначил его главой Одесской областной госадминистрации.
"Show must go on"
Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Саакашвили, отметил, что у грузинско-украинского политика "удивительная" судьба.
"Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", — написал российский премьер на своей странице в Facebook.
Он также удивился "последовательности" Киева.
Реакция самого Саакашвили
Решение о лишении гражданства застало Саакашвили во время поездки в США. Теперь политик не может вернуться на Украину.
Еще до того, как Порошенко подписал указ, Саакашвили заявил, что намерен остаться в Киеве.
"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — отметил политик в интервью украинскому изданию "Новое время".
Сейчас Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц рядом с Майданом Незалежности. Впрочем, как утверждает сам экс-президент Грузии, он намерен съехать оттуда осенью.
"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю", — сказал он.
"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", — написал Саакашвили.
Политик также заявил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов. По его словам, он намерен продолжать "борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что".
Оценки на Украине
"Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук в Facebook.
Радикал также не упустил возможности покритиковать президента Порошенко, заявив, что тот, наконец, начал исправлять собственные ошибки.
В свою очередь, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Порошенко.
"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она на своей странице в соцсетях.
Перспектива тюрьмы
Кто точно приветствовал решение Порошенко, это грузинские власти. Министр по делам беженцев и расселения Созар Субари заявил, что экс-президент окажется в тюрьме.
В "Матросовской тюрьме", которая расположена в Тбилиси содержатся бывшие высокопоставленные чиновники, осужденные новыми властями Грузии за превышение служебных полномочий.
Ранее в грузинском Минюсте не раз подчеркивали, что Саакашвили будет задержан сразу, как только окажется в Грузии. На родине экс-президента обвиняют в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, а также в растрате бюджетных средств.