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Политика

Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили‍

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (18)
08:2727.07.2017
(обновлено: 08:31 27.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Случившуюся ситуацию российский политик назвал "фантастической трагикомедией".

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Саакашвили заявил, что будет добиваться возвращения на Украину
Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта. Причиной этого стало то, что экс-губернатор Одесской области якобы предоставил ложные сведения об отсутствии уголовного преследования в в отношении него в Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего прокуратура заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко назначил его главой Одесской областной госадминистрации.

"Show must go on"

Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Саакашвили, отметил, что у грузинско-украинского политика "удивительная" судьба.

"Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", — написал российский премьер на своей странице в Facebook.

Он также удивился "последовательности" Киева.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, пока тот был в США
"Принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", — добавил Медведев.

Реакция самого Саакашвили

Решение о лишении гражданства застало Саакашвили во время поездки в США. Теперь политик не может вернуться на Украину.
Еще до того, как Порошенко подписал указ, Саакашвили заявил, что намерен остаться в Киеве.

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — отметил политик в интервью украинскому изданию "Новое время".

Сейчас Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц рядом с Майданом Незалежности. Впрочем, как утверждает сам экс-президент Грузии, он намерен съехать оттуда осенью.

"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю", — сказал он.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
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Утром в четверг политик прокомментировал ситуацию в своем Facebook, вновь пообещав вернуться на Украину.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", — написал Саакашвили.

Политик также заявил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов. По его словам, он намерен продолжать "борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что".

Оценки на Украине

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Саакашвили стал изгоем на Украине, но США что-нибудь придумают
Мнения украинских политиков относительно лишения Саакашвили гражданства разделились. Так, например, депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук не скрывал своей радости.

"Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук в Facebook.

Радикал также не упустил возможности покритиковать президента Порошенко, заявив, что тот, наконец, начал исправлять собственные ошибки.

В свою очередь, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Порошенко.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она на своей странице в соцсетях.

Перспектива тюрьмы

Кто точно приветствовал решение Порошенко, это грузинские власти. Министр по делам беженцев и расселения Созар Субари заявил, что экс-президент окажется в тюрьме.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили на церемонии приветствия в Тбилиси, Грузия. 18 июля 2017
© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service
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"Я уверен, что произошедшее было абсолютно закономерным. Саакашвили уже много лет находится в агонии, и эта агония углубляется. Я глубоко верю в то, что Саакашвили ответит перед грузинским правосудием и будет отбывать заслуженное наказание в так называемой "Матросовской тюрьме", — заявил министр журналистам.

В "Матросовской тюрьме", которая расположена в Тбилиси содержатся бывшие высокопоставленные чиновники, осужденные новыми властями Грузии за превышение служебных полномочий.

Ранее в грузинском Минюсте не раз подчеркивали, что Саакашвили будет задержан сразу, как только окажется в Грузии. На родине экс-президента обвиняют в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, а также в растрате бюджетных средств.

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