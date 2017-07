Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с Саакашвили‍

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства. Случившуюся ситуацию российский политик назвал "фантастической трагикомедией".

Накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта. Причиной этого стало то, что экс-губернатор Одесской области якобы предоставил ложные сведения об отсутствии уголовного преследования в в отношении него в Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего прокуратура заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко назначил его главой Одесской областной госадминистрации.

"Show must go on"

Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с Саакашвили, отметил, что у грузинско-украинского политика "удивительная" судьба.

"Гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины", — написал российский премьер на своей странице в Facebook.

Он также удивился "последовательности" Киева.

Реакция самого Саакашвили

"Принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", — добавил Медведев.

Решение о лишении гражданства застало Саакашвили во время поездки в США. Теперь политик не может вернуться на Украину.

Еще до того, как Порошенко подписал указ, Саакашвили заявил, что намерен остаться в Киеве.

"Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — отметил политик в интервью украинскому изданию "Новое время".

Сейчас Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц рядом с Майданом Незалежности. Впрочем, как утверждает сам экс-президент Грузии, он намерен съехать оттуда осенью.

"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю", — сказал он.

Утром в четверг политик прокомментировал ситуацию в своем Facebook , вновь пообещав вернуться на Украину.

"Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях: революции на граните и двух площадях. У меня только одно единое гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить. Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет. Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус. Я буду добиваться законного права вернуться в Украину", — написал Саакашвили.

Политик также заявил, что является большим украинцем, чем большинство нынешних депутатов. По его словам, он намерен продолжать "борьбу, здесь, в Украине, несмотря ни на что".

Оценки на Украине

Мнения украинских политиков относительно лишения Саакашвили гражданства разделились. Так, например, депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук не скрывал своей радости.

"Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству", — написал Мосийчук в Facebook.

Радикал также не упустил возможности покритиковать президента Порошенко, заявив, что тот, наконец, начал исправлять собственные ошибки.

В свою очередь, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Порошенко.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала она на своей странице в соцсетях.

Перспектива тюрьмы

Кто точно приветствовал решение Порошенко, это грузинские власти. Министр по делам беженцев и расселения Созар Субари заявил, что экс-президент окажется в тюрьме.

"Я уверен, что произошедшее было абсолютно закономерным. Саакашвили уже много лет находится в агонии, и эта агония углубляется. Я глубоко верю в то, что Саакашвили ответит перед грузинским правосудием и будет отбывать заслуженное наказание в так называемой "Матросовской тюрьме", — заявил министр журналистам.

В "Матросовской тюрьме", которая расположена в Тбилиси содержатся бывшие высокопоставленные чиновники, осужденные новыми властями Грузии за превышение служебных полномочий.

Ранее в грузинском Минюсте не раз подчеркивали, что Саакашвили будет задержан сразу, как только окажется в Грузии. На родине экс-президента обвиняют в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, а также в растрате бюджетных средств.