Медведев после лишения Саакашвили гражданства Украины: Show must go on

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства фразой "Show must go on" и назвал действия Киева непоследовательными и удивительными.

"Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишенное гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишенное гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей — принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Все это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on", — написал Медведев в своем Facebook.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за предоставления при получении паспорта ложных данных об отсутствии уголовного преследования в Грузии.

Сам Саакашвили заявил, что не намерен покидать Украину. Ранее он утверждал, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого паспорта, кроме украинского.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию, главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил экс-президенту украинское гражданство и назначил его главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016-го он ушел в отставку с поста губернатора, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией.

Прокуратура Грузии заявила, что потребует от Киева экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении своего предшественника грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.