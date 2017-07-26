Россияне начали подавать заявления для голосования по месту нахождения

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Первые избиратели в среду подали заявления для голосования по месту нахождения на выборах 10 сентября, обратившись в территориальный избирком на Сахалине и многофункциональные центры в Новгородской области, сообщила пресс-служба ЦИК России.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют уже в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Таким механизмом на сентябрьских выборах смогут воспользоваться только жители этих регионов, а проголосовать они смогут на другом участке только в пределах своего региона. Среда стала первым днем подачи заявления. На муниципальных выборах и на дополнительных выборах депутатов Госдумы такой порядок применяться не будет.

"Первые российские избиратели воспользовались правом подать через МФЦ заявления о голосовании по месту нахождения в день выборов 10 сентября 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, заявление через многофункциональные центры первыми подали две жительницы Новгородской области, где в единый день голосования пройдут губернаторские выборы. Председатель избиркома Новгородской области Татьяна Лебедева сообщила, что центры передали эти электронные заявления в избирком региона.

В пресс-службе ЦИК также сообщили, что 26 июля первые избиратели подали соответствующие заявления, чтобы проголосовать по месту фактического нахождения на выборах в Сахалинскую облдуму. В частности, житель областной столицы, проживающий в городе уже четверть века, а зарегистрированный в селе Стародубское, подал в территориальный избирком Южно-Сахалинска заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения.

Председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова в свою очередь сообщила, что только за два первые часа приема ТИКом Южно-Сахалинска таких заявлений девять человек пожелали воспользоваться этим механизмом.