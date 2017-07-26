Новым послом России в Ирландии стал Юрий Филатов

Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии. Архивное фото

Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Филатова на должность российского посла в Ирландии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

"Назначить Юрия Анатольевича Филатова чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии", — говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этой должности Максима Пешкова.

В конце мая источник, участвовавший в заседании комитета Госдумы по международным делам, сообщил РИА Новости, что комитет единогласно поддержал кандидатуру Филатова, занимавшего тогда пост директора департамента государственного протокола МИД, на должность посла России в Ирландии.

Пешков занимал должность посла России в Ирландии с 2012 года.