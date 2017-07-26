Косачев рассказал, как ответить США на невыдачу виз российским дипломатам

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Если США будут чинить препятствия в получении въездных виз для российских дипломатов, то РФ может ответить на это зеркально, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В дальнейшем, если американцы будут чинить препятствия на выдаче въездных виз для новых сотрудников российских диппредставительств, точно так же, зеркально, нужно отвечать на эти меры", — сказал сенатор РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности ограничения выдачи виз американским дипломатам в ответ на вводимые санкции.

"В части, касающейся коммуникаций на уровне диппредставительств, касающейся вопросов недвижимости, зеркальность, на мой взгляд, не просто уместна, но необходима. Вот другие ответные меры, связанные с реакцией на американские санкции, не должны носить зеркального характера. Здесь нужно быть асинхронными, но не менее эффективными", — добавил он.

При этом Косачев пояснил, что в первую очередь необходимо добиться того, чтобы численность российских дипломатов в США и американских в России была одинаковой.

"Это мера не первого плана. До этого нужно определиться с нашей реакцией на сокращение численности российского дипперсонала в Вашингтоне и Нью-Йорке. И, на мой взгляд, эта мера она давно уже назрела и должна быть реализована на практике. Количество дипломатов американских в России должно соответствовать один в один количеству российских дипломатов в США", — сказал сенатор.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.