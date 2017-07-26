Памфилова рассказала о мерах по повышению прозрачности выборов

ПЯТИГОРСК, 26 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Центральная избирательная комиссия вносит беспрецедентные изменения, которые позволят повысить прозрачность выборов и уровень общественного контроля, заявила в среду на встрече с общественностью в Пятигорске глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы сейчас вносим беспрецедентные изменения, чтобы у общества, у партий, было больше возможностей для общественного контроля. Такого никогда не было, мы применяем новые технологии. На этих выборах не будет "досрочки" — основного источника нарушений, и тоже будут голосовать без открепительных удостоверений. Будем публиковать, объявлять сведения об избирателях – кто с какого участка убыл, прибыл. Максимально прозрачной делаем систему", — сказала Памфилова.

По ее словам, впервые в территориальных избирательных комиссиях к президентским выборам будет обеспечено видеонаблюдение. Также будут упрощены требования к отбору наблюдателей на выборах.

"Сейчас упростили норму для наблюдателей, теперь нет этого требования, чтобы они за три дня список готовили, как крепостные были привязаны к одному участку, на выборах президента этого не будет", — отметила Памфилова.

При этом глава ЦИК сообщила о недостатке наблюдателей. "Не хватает энтузиастов. Нам нужно, чтобы именно грамотные наблюдатели подтверждали, что выборы прошли честно, легитимно. Или если они выявляют какие-то нарушения, быстро и оперативно сообщали нам, чтобы мы могли вовремя зафиксировать и наказать виновных", — рассказала она.

Памфилова напомнила, что ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за фальсификацию и "карусели" на выборах. "Теперь уже не только административная, но и уголовная ответственность есть", — подчеркнула она.