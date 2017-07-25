Эксперт: новые санкции обесценивают дипломатию в отношениях России и США

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Законопроект конгресса США о новых санкциях в отношении России обесценивает дипломатию в отношениях Москвы и Вашингтона, считает программный директор фонда клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Ожидается, что палата представителей конгресса может рассмотреть законопроект во вторник, однако накануне председатель комитета сената США по международным делам Боб Коркер заявил, что документ необходимо доработать.

Как отметил Тимофеев, законопроект конгресса США включает в себя широчайший спектр "проступков", за которые Россия якобы должна быть наказана — здесь и Украина, и Сирия, и киберпространство, и ракеты средней и меньшей дальности, и "вмешательство" в выборы, и пропаганда, и коррупция, и права человека, и энергетическая политика.

"Это означает, что какие-либо шаги навстречу Вашингтону или же попытки компромиссов по отдельным вопросам заранее обречены на провал. Законопроект обесценивает дипломатию в российско-американских отношениях, делая любые инициативы по решению накопившихся проблем бессмысленными. Зачем Москве договариваться с США и их союзниками по Сирии или Украине, если они всегда могут достать из рукава права человека, или демократию, мотивируя этим сохранение санкций и враждебной политики в целом? Такой подход делает любые теоретические компромиссы со стороны России игрой в одни ворота", — заявил он РИА Новости.

Эксперт отмечает, что законопроект выкручивает руки любой стране мире, которая планирует сотрудничество с Россией.

"Речь идет, в основном, об энергетике, хотя санкции подразумеваются и в отношении ряда других отраслей – железнодорожного транспорта, добывающей промышленности, ВПК. Можно понять возмущение европейских союзников США, которые являются ключевыми торговыми партнерами России. Интересно, что в законопроекте прямо прописана цель выхода американских компаний на энергетический рынок Европы за счет вытеснения с него России. Платить за это придется налогоплательщикам ЕС", — сообщил Тимофеев.

Но еще важнее, указал он, что санкции могут быть применены в отношении любой страны, включая членов ЕАЭС и любой другой страны, настроенной в отношении России более или менее дружественно.

По мнению специалиста, санкции оставляют для России единственную альтернативу – принимать США в качестве стратегического и ключевого вызова для своей безопасности.

"И если раньше такую установку можно было оспаривать, то сейчас руками конгрессменов она получает самую серьезную легитимацию. Ирония состоит в том, что санкции угрожают не только безопасности России, но и безопасности самих США. Мощь и возможности России нельзя переоценивать. Но их вряд ли стоит недооценивать. И если раньше дипломаты имели широкий маневр для сотрудничества там, где обе стороны получали выгоду, то теперь пространство для такого маневра надежно бетонируется на законодательном уровне", — уверен он.