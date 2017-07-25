В Кремле не комментируют информацию о поставках С-400 в Турцию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Кремле воздержались от комментариев в связи с появлением информации о заключении Москвой и Анкарой документа на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подписании с Россией документов о поставке С-400. Он выразил надежду, что увидит ЗРК в своей стране, и сообщил, что стороны будет вести их совместное производство. При этом он не уточнил, что когда и под каким именно документом были поставлены подписи.

"Не комментируем", — сказал РИА Новости во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.

Глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил накануне, что покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне. Со своей стороны Эрдоган выразил удивление в связи с этим заявлением. По его словам, каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения своей безопасности и с какой стороны эти меры можно обеспечить, туда и делаются шаги. Президент Турции заметил, что с США решить этот вопрос не удалось, поэтому Анкара обратила внимание на С-400.

Эксперты считают, что резкая реакция со стороны США связана с тем, что американская система Patriot PAC-3 является прямым конкурентом для С-400. По мнению российских специалистов, "Триумфы" смогут обеспечить безопасность Турции в сфере воздушно-космической обороны на несколько десятилетий вперёд, так как жизненный цикл таких ЗРС составляет по меньшей мере 25-30 лет, а при модернизации – не менее 40 лет.