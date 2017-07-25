Ройзман не будет снимать свою кандидатуру с губернаторских выборов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов губернатора Свердловской области, несмотря на то, что считает муниципальный фильтр непреодолимым.

Ройзман 18 июля заявил о прекращении кампании на выборах главы региона, сославшись на невозможность сбора подписей муниципальных депутатов и административное давление.

"Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь", — заявил Ройзман РИА Новости во вторник.

Он добавил, что бороться с муниципальным фильтром не намерен. "В Конституционный суд было уже достаточно обращений от всех партий. Сто девять депутатов подавали (заявления)… Если они считают, что я буду тратить свою жизнь, чтобы доказать в Конституционном суде, что муниципальный фильтр незаконен, я этим заниматься не буду. Это можно всю жизнь потратить, чтобы доказать. Очевидное доказывать необходимости нет никакой", — подчеркнул мэр.

На сегодняшний день подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра в избирком представили всего три кандидата из 10, это Дмитрий Ионин от партии "Справедливая Россия", Игорь Торощин от ЛДПР и Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Последний день для приема документов от кандидатов на регистрацию – 26 июля.

Представитель свердловского избиркома Дмитрий Ветошкин сообщил РИА Новости во вторник, что все, кто не успеет в срок подать документы, будут сняты с выборов.