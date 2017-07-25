Медведев приедет в Крым

СЕЛО ПРАВДА, (Крым), 25 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев намерен посетить Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов в ходе выездного заседания крымского правительства.

В ходе заседания совета министров республики Крым обсуждался вопрос поддержки сельхозпроизводителей, в том числе меры поддержки при закупке сельхозтехники.

"Ожидается визит председателя правительства Российской Федерации, так что в данном случае я с главой правительства эти вопросы обсужу, обещаю", — сказал Аксенов.

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