"Соцсеть для наблюдателей" заработает к единому дню голосования в сентябре

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Интернет-портал наблюдателей будет контролировать региональные выборы, которые состоятся в России в единый день голосования — 10 сентября 2017 года, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции "Молодежь проверит легитимность избирательного процесса" член Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

Фёдоров подчеркнул, что необходимо скооперироваться, объединить усилия с тем, чтобы наблюдение за выборами имело более объективный характер.

"Инструментом наиболее перспективным, по моему мнению, инструментом объединения наших усилий, интеграцией наших усилий может быть информационный интернет-портал, такая социальная сеть наблюдателей, которые будут сообщать о происходящих избирательных процессах в единый день голосования — 10 сентября. Собственно говоря, 10 сентября мы хотим попробовать — такая будет "проба пера" наших сил, наших усилий поработать, понаблюдать за выборами в единый день голосования", — сказал Фёдоров на мультимедийной площадке МИА "Россия сегодня" во вторник.

Политолог пояснил, что данный интернет-портал, "социальная сеть наблюдателей" будет доступна каждому гражданину России, который желает поработать на выборах наблюдателем.

"Не просто человеком, который отстранён от политики, от выборных процессов, а включить этого человека, который хочет помочь сделать наши выборы более прозрачными, более честными, более конкурентными, включить его в реальный политический процесс и в том числе в наблюдение за выборами", — пояснил Фёдоров.

Политолог пояснил, что на данный момент ведётся работа над созданием и наполнением интернет-портала — "социальной сети наблюдателей", при этом отметив, что наиболее логичным решением отразить мониторинговый процесс за выборами может карта выборов, в связи с тем, что избирательный процесс и процесс наблюдения за выборами, по мнению эксперта, должен иметь визуальное и пространственное отображение.

"Вот, карта выборов — пространственное измерение выборов, пространственное измерение наблюдения за выборами. Эта карта выборов будет включать в себя различные блоки информации", — сказал Фёдоров, пояснив, что это электоральная статистика, которая будет доступна на этой карте выборов, это сведения о том, где находится участковая избирательная комиссия, где работают наблюдатели, а также сводки наблюдателей.

"Эти сообщения мы будем проверять, не будет какой-то огульной критикой. Все данные о проблемах с избирательных участков будут проверяться нашими наблюдателями… Реализовать эту систему мониторинга тоже наиболее логично при помощи мобильного приложения", — заключил Фёдоров.