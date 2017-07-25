Рябков: новыми антироссийскими санкциями конгресс навредит прежде всего США

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Конгресс США, выдвигая новые инициативы по санкциям против России и ряда других стран, вредит прежде всего самой Америке, подрывая авторитет страны и доверие к ней со стороны мирового сообщества, заявил во вторник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очевидно, что очень многие влиятельные деятели в США, в том числе имеющие депутатские мандаты, являющиеся членами палаты представителей и сената, действуют (в отношениях с РФ — ред.) по принципу: "чем хуже, тем лучше". Но, по моему убеждению, они вредят тем самым прежде всего самой Америке, подрывая ее позиции, подрывая авторитет, создавая глубокое недоверие, формируя представление о США, как о крайне ненадежном и даже опасном партнере, действия которого крайне непредсказуемы. Мы будем исходить из этих оценок в своей дальнейшей работе", — сказал Рябков.

Палата представителей конгресса США может во вторник рассмотреть законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2".