Рябков о диалоге с Шенноном: тем для обсуждения остается не так много

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Москва открыта для продолжения диалога с США, в том числе в рамках контактов с первым замгоссекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном, но в условиях нагнетания новых антироссийских инициатив тем для взаимодействия с Вашингтоном остается не так много, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В субботу республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса заявили, что согласовали текст законопроекта по санкциям против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Ожидается, что палата представителей конгресса может рассмотреть законопроект во вторник, однако накануне председатель комитета сената США по международным делам Боб Коркер заявил, что документ необходимо доработать.

"Это не тот формат, который влияет в данном случае на умонастроения в конгрессе", — сказал Рябков, комментируя перспективы его контактов с Шенноном после прохождения данного законопроекта.

"Мы не сворачиваем диалог, и я открыт к контактам. Другой вопрос, что в условиях вот этого безостановочного нагнетания все новых и новых антироссийских инициатив, предметов и конкретных тем для обсуждения остается не так много. Но будем заниматься тем, что есть", — добавил заместитель министра иностранных дел РФ.