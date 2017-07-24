Кремль ответил на заявления Киева об усилении войск у границ Украины‍

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия усиливает свою группировку у границы с Украиной.
"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным, это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", — сказал Песков.
О том, что Россия дополнительно разместила на границе три мотострелковые дивизии, сообщил накануне украинский Генштаб на своей странице в Facebook.
"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая находится на их комплектовании, свидетельствует, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — цитируются в сообщении слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко.
В Москве не раз отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и призывая к неукоснительному выполнению Минских соглашений.
Переговоры "нормандской четверки"
Ситуация в Донбассе обсуждалась в понедельник в "нормандском формате" — президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии провели телефонные переговоры, о которых договорились еще на полях саммита G-20 в Гамбурге.
После этого лидеры обменялись мнениями по ситуации с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей, а президент России в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям этих соглашений, добавляет пресс-служба Кремля.
Накануне Порошенко заявил в Facebook, что во время переговоров будет требовать немедленного прекращения огня в Донбассе, а в случае невыполнения этого требования — усиления санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь назвал разговор "прямым диалогом ради конкретных действий". "Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", — написал он в своем Twitter.
Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.
Украинские политологи со своей стороны оценивают переговоры как провальные.
"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал эксперт РИА Новости.
Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.
"Эти переговоры – это "зондаж" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижен по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — заявил он.
Что происходит в Донбассе
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по ДНР более 70 мин и снарядов.
Кроме того, добавил Басурин, украинские силовики все чаще используют осветительные боеприпасы в качестве зажигательных. В результате попадания такой мины в поселке Коминтерново сгорел жилой дом.
В Луганской народной республике сообщили, что при обстрелах со стороны ВСУ в районе населенного пункта Сокольник погибли два ополченца Народной милиции ЛНР.
Украинские силовики в свою очередь назвали понедельник спокойным — они заявили о четырех обстрелах со стороны ополченцев.
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