Кремль ответил на заявления Киева об усилении войск у границ Украины‍

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия усиливает свою группировку у границы с Украиной.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным, это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", — сказал Песков.

О том, что Россия дополнительно разместила на границе три мотострелковые дивизии, сообщил накануне украинский Генштаб на своей странице в Facebook.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая находится на их комплектовании, свидетельствует, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — цитируются в сообщении слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко.

Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседям, не предъявляя при этом никаких доказательств. Так, в феврале президент Петр Порошенко говорил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией, а в мае глава Совета национальной обороны и безопасности Александр Турчинов заявил, что одной из целей российско-белорусских учений "Запад-2017" станет отработка нападения на Литву и Польшу.

В Москве не раз отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и призывая к неукоснительному выполнению Минских соглашений.

Переговоры "нормандской четверки"

Ситуация в Донбассе обсуждалась в понедельник в "нормандском формате" — президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии провели телефонные переговоры, о которых договорились еще на полях саммита G-20 в Гамбурге.

Как отмечается в сообщении Кремля, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Петр Порошенко и Ангела Меркель заслушали отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.

После этого лидеры обменялись мнениями по ситуации с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей, а президент России в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям этих соглашений, добавляет пресс-служба Кремля.

Накануне Порошенко заявил в Facebook, что во время переговоров будет требовать немедленного прекращения огня в Донбассе, а в случае невыполнения этого требования — усиления санкций против России.

Как сообщает его пресс-служба, во время беседы украинский президент поднимал вопрос о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом итогом переговоров стала договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации Минских соглашений. "С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь назвал разговор "прямым диалогом ради конкретных действий". "Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", — написал он в своем Twitter.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

​Украинские политологи со своей стороны оценивают переговоры как провальные.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сторонам не удалось договориться о каких-то конкретных шагах.

"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал эксперт РИА Новости.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.

"Эти переговоры – это "зондаж" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижен по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — заявил он.

Что происходит в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по ДНР более 70 мин и снарядов.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, обстрелу подвергся поселок Зайцево на горловском направлении и еще пять населенных пунктов — на мариупольском.

Кроме того, добавил Басурин, украинские силовики все чаще используют осветительные боеприпасы в качестве зажигательных. В результате попадания такой мины в поселке Коминтерново сгорел жилой дом.

В Луганской народной республике сообщили, что при обстрелах со стороны ВСУ в районе населенного пункта Сокольник погибли два ополченца Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики в свою очередь назвали понедельник спокойным — они заявили о четырех обстрелах со стороны ополченцев.

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