США
24.0724 июля21:16МСК
USD59.66+0.72
EUR69.47+0.81
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Кремль ответил на заявления Киева об усилении войск у границ Украины‍

20:3024.07.2017
(обновлено: 20:46 24.07.2017)
12194121
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фотоВид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Россия усиливает свою группировку у границы с Украиной.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным, это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в Министерство обороны", — сказал Песков.

О том, что Россия дополнительно разместила на границе три мотострелковые дивизии, сообщил накануне украинский Генштаб на своей странице в Facebook.

"Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая находится на их комплектовании, свидетельствует, что эти российские дивизии являются по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", — цитируются в сообщении слова начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Парубий
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
"В том-то и вся беда нынешней Украины". Политолог о страхах спикера Рады
Украинские политики регулярно обвиняют российские власти в подготовке агрессивных действий по отношению к соседям, не предъявляя при этом никаких доказательств. Так, в феврале президент Петр Порошенко говорил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией, а в мае глава Совета национальной обороны и безопасности Александр Турчинов заявил, что одной из целей российско-белорусских учений "Запад-2017" станет отработка нападения на Литву и Польшу.

В Москве не раз отвергали подобные обвинения, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и призывая к неукоснительному выполнению Минских соглашений.

Переговоры "нормандской четверки"

Ситуация в Донбассе обсуждалась в понедельник в "нормандском формате" — президенты России, Франции и Украины, а также канцлер Германии провели телефонные переговоры, о которых договорились еще на полях саммита G-20 в Гамбурге.

Киев. Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидеры "нормандского формата" договорились о встрече советников по Украине
Как отмечается в сообщении Кремля, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Петр Порошенко и Ангела Меркель заслушали отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.

После этого лидеры обменялись мнениями по ситуации с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей, а президент России в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям этих соглашений, добавляет пресс-служба Кремля.

Накануне Порошенко заявил в Facebook, что во время переговоров будет требовать немедленного прекращения огня в Донбассе, а в случае невыполнения этого требования — усиления санкций против России.

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в городе Счастье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Киеве сказали правду: против них сражаются русские
Как сообщает его пресс-служба, во время беседы украинский президент поднимал вопрос о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом итогом переговоров стала договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над "дорожной картой" имплементации Минских соглашений. "С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь назвал разговор "прямым диалогом ради конкретных действий". "Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", — написал он в своем Twitter.

​Украинские политологи со своей стороны оценивают переговоры как провальные.

Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Политолог о переговорах "нормандской четверки": Киев приукрашивает нюансы
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сторонам не удалось договориться о каких-то конкретных шагах.

"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах неизвестно", — сказал эксперт РИА Новости.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев полагает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.

"Эти переговоры – это "зондаж" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижен по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", — заявил он.

Что происходит в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по ДНР более 70 мин и снарядов.

Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Правда о визите спецпредставителя США в Донбасс: фельетон-отчет
По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, обстрелу подвергся поселок Зайцево на горловском направлении и еще пять населенных пунктов — на мариупольском.

Кроме того, добавил Басурин, украинские силовики все чаще используют осветительные боеприпасы в качестве зажигательных. В результате попадания такой мины в поселке Коминтерново сгорел жилой дом.

В Луганской народной республике сообщили, что при обстрелах со стороны ВСУ в районе населенного пункта Сокольник погибли два ополченца Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики в свою очередь назвали понедельник спокойным — они заявили о четырех обстрелах со стороны ополченцев.

Подробнее о конфликте на востоке Украины — в хронике РИА Новости >>

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
+
Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
sergei
Я про эти три дивизии ещё пол года назад смотрел , в "Военной приёмке" кажется . Там про новые "модульные" комплекты военных городков отечественной разработки рассказывали . "Быстро" работает украинская разведка . )))))
20:53
24.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена