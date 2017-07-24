Лавров назвал позицию противников сотрудничества с Россией "детской"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "детской" позицию ряда конгрессменов США, выступающих против сотрудничества с Россией в киберсфере.

По его мнению, любые проблемы нужно решать путем диалога.

"Некоторые конгрессмены в Вашингтоне стали обвинять президента США Дональда Трампа в том, что, идя на такую договоренность (о создании с Россией рабочей группы по проблемам кибербезопасности. — Прим. ред.), он якобы садится за стол "с дьяволом". Считаю, что это какая-то детская позиция. Если кто-то чем-то озабочен и связывает это с неправомерными действиями России в киберпространстве, то любой нормальный человек будет заинтересован в том, чтобы напрямую поговорить с тем, кого подозревает", — заявил Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав".

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первую встречу 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Президент России на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции.