Лидеры "нормандской четверки" условились о дальнейших контактах

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (300)

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора договорились о дальнейших контактах, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.