Матвиенко считает, что приостановка уплаты взноса в СЕ изменит позицию ПАСЕ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Приостановка уплаты Россией взноса в Совет Европы должна заставить ПАСЕ внести необходимые изменения в свой регламент, на которых настаивает Россия, рассчитывает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия является одним из основных плательщиков в бюджет организации. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в ПАСЕ. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

"Россия приостановила взнос, надеюсь, это изменит позицию Совета Европы и национальных делегаций и будет наконец принят регламент, обеспечивающий равноправие работы всех делегаций в ПАСЕ", — сказала она на пресс-конференции.

Матвиенко отметила, что Россия уже три года не участвует в работе ПАСЕ из-за позиции ассамблеи. В связи с этим, отметила она, могут стать нелегитимными те должностные лица, в частности, европейские судьи, в назначении которых участвует и ПАСЕ.