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Политика

В МИД напомнили Литве о последствиях размещения ЗРК Patriot

14:3824.07.2017
(обновлено: 15:06 24.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Слова президента Литвы Дали Грибаускайте о целесообразности размещения американских ЗРК Patriot на Балтике могут привести к эскалации напряженности в регионе, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов.

Флаги Литвы в Вильнюсе. Архивное фото
© AFP 2017 / Petras Malukas
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В четверг Грибаускайте присутствовала на учениях ВВС НАТО Tobruq legacy 2017 в Шяуляй. В своем выступлении литовский президент заявила о необходимости постоянного присутствия американских зенитно-ракетных комплексов в Прибалтике. По ее словам, это обеспечило бы "более высокий уровень безопасности всем нашим странам".

"Данное заявление свидетельствует о продолжении линии Вильнюса на эскалацию напряженности и наращивания вооружений, причем даже не своих, а принадлежащих третьим странам в непосредственной близости российских границ", — сказал Ульянов.

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Непонятно, как это может способствовать укреплению безопасности в Балтийском регионе, в том числе безопасности самой Литвы. Эффект от реализации подобных призывов наверняка был бы противоположным: ведь в международных отношениях, включая военную сферу, всякое действие рождает противодействие. Видимо, литовскому руководству мало тех негативных последствий для состояния дел в Европе, которые вызваны созданием объектов ПРО в Румынии и Польше, и оно хотело бы усугубить ситуацию", — добавил дипломат.

По его словам, позиция Вильнюса "идет вразрез с линией союзников Литвы по НАТО и Евросоюзу, которые всерьез озабочены опасными тенденциями на европейском континенте и призывают к их устранению".

"Напомню, что в конце прошлого года на министерской встрече ОБСЕ в Гамбурге в этих целях по инициативе Германии было принято решение о начале "структурированного диалога" в сфере безопасности. Хотя Литва присоединилась к этому решению, в своей национальной политике Вильнюс, судя по всему, делает ставку не на диалог, а на усиление военного противостояния", — отметил Ульянов.

Вид Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
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В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "об укреплении восточного фланга", для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какого-либо из членов НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в альянсе прекрасно знают об этом и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.

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