Матвиенко: Россия не допустит вмешательства в выборы президента

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В преддверии выборов президента РФ наблюдается активизация деятельности "деструктивных сил", будут приниматься меры, чтобы не допустить вмешательства извне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"И сейчас есть попытки информационно влиять на те или иные социальные слои, привлекать к этому отдельные структуры. Такая деятельность активизировалась в связи с предстоящими выборами президента", — сказала она на пресс-конференции.

По словам Матвиенко, будут приниматься меры, чтобы не допустить такого вмешательства.

Она подчеркнула, что иностранное вмешательство в российские выборы наблюдалось на протяжении "всей новейшей истории России". "Мы с вами видели иностранных специалистов, которые работали во всех штабах. Сейчас этого нет, мы научились проводить выборы, а демократичности нашего избирательного законодательства можно позавидовать", — сказала спикер Совфеда.