В ЕР готовы обсуждать вопрос о корректировке муниципального фильтра

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение о введении муниципального фильтра на выборах в свое время было правильным, но "Единая Россия" готова обсуждать вопрос о его корректировке, в том числе с оппозиционными фракциями, заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.
Как сообщил ранее телеканал "Дождь", первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко допустил возможность изменения законодательства о муниципальном фильтре. Согласно сообщению, Кириенко полагает, что обсуждать этот вопрос нужно после осенних выборов в регионах. По его словам, этот шаг необходим, если муниципальный фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы.
"Мы считаем, что решение, принятое ранее о введении муниципального фильтра, было правильным, но мы готовы обсудить этот вопрос еще раз, в том числе и с оппозиционными фракциями", — заявил Исаев РИА Новости.
По его словам, введение муниципального фильтра способствовало тому, чтобы главой региона становился "человек, который умеет поладить с муниципальными депутатами, а не тот, кто даже не в состоянии собрать небольшой процент подписей".
"Надо вначале обсудить вообще, насколько муниципальный фильтр мешает выдвижению тех или иных кандидатов", — добавил депутат.