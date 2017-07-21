В ЕР готовы обсуждать вопрос о корректировке муниципального фильтра

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Решение о введении муниципального фильтра на выборах в свое время было правильным, но "Единая Россия" готова обсуждать вопрос о его корректировке, в том числе с оппозиционными фракциями, заявил первый зампред фракции Андрей Исаев.

Как сообщил ранее телеканал "Дождь", первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко допустил возможность изменения законодательства о муниципальном фильтре. Согласно сообщению, Кириенко полагает, что обсуждать этот вопрос нужно после осенних выборов в регионах. По его словам, этот шаг необходим, если муниципальный фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы.

"Мы считаем, что решение, принятое ранее о введении муниципального фильтра, было правильным, но мы готовы обсудить этот вопрос еще раз, в том числе и с оппозиционными фракциями", — заявил Исаев РИА Новости.

По его словам, введение муниципального фильтра способствовало тому, чтобы главой региона становился "человек, который умеет поладить с муниципальными депутатами, а не тот, кто даже не в состоянии собрать небольшой процент подписей".

"Надо вначале обсудить вообще, насколько муниципальный фильтр мешает выдвижению тех или иных кандидатов", — добавил депутат.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что надеется на отмену в будущем муниципального фильтра на российских выборах, за такой шаг, по её словам, высказываются практически все участники недавно созданной рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства. Она отмечала, что первое заседание рабочей группы под руководством Кириенко состоялось 22 июня. Глава ЦИК рассказала, что этой встречей был "дан старт большой системной работе по анализу и систематизации всего избирательного законодательства". Она выразила уверенность, что к следующему избирательному циклу будет проделана огромная работа по систематизации и упрощению избирательного законодательства.