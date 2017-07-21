Врио главы Карелии представил в избирком список кандидатов в сенаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков представил в центральную избирательную комиссию республики список кандидатов на пост члена Совета Федерации, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.

ЦИК Карелии 21 июля начал прием документов для регистрации кандидатов на должность главы республики. Парфенчиков, выдвинутый карельским региональным отделением партии "Единая Россия", первым из восьми кандидатов подал необходимые для регистрации документы.

"По закону, одновременно с остальными документами кандидат представляет в ЦИК Карелии список из трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена соответствующими полномочиями… Парфенчиков представил сведения о следующих кандидатурах: Александр Ракитин Васильевич, начальник УФСБ России по Западному военному округу; Элиссан Шандалович, председатель законодательного собрания Республики Карелия; Виталий Красулин, генеральный директор ООО "Научно-производственный комплекс "Карбон-Шунгит", — говорится в сообщении.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона.

Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.