ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избирательная комиссия Свердловской области не приняла документы у кандидата в губернаторы региона Евгении Чудновец, поскольку она предоставила неполный пакет документов, сообщил РИА Новости в пятницу представитель избиркома.

Ранее воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, заявила о своем выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России.

"С таким подходом к делу какое может быть выдвижение? Если неполный пакет документов принесла. Это я просто дипломатично говорю, что неполный пакет. Она вообще практически ничего не принесла, кроме громких заявлений на Facebook. Мы же все в правовом государстве живем и подчиняемся его законам, а не законам виртуального мира. Поэтому и выдвижение должно быть в законном, установленном порядке, а не так, как захотелось госпоже (Чудновец)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пятница – это последний день для подачи документов на выдвижение. Таким образом, Чудновец уже не сможет принять участие в выборах свердловского губернатора.

В пятницу в избирком поступили документы от 11-го претендента на пост главы региона — Олега Сотникова, которого выдвинула "Партия ветеранов России".

Ранее в региональную избирательную комиссию подали документы 10 претендентов: Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от "Единой России", Константин Киселев от Российской экологической партии, Игорь Торощин от ЛДПР, Виктор Костромин от партии "Народ против коррупции", Евгений Ройзман от "Яблока", юрист Иван Волков от партии "Российский общенародный союз", Олеся Красномовец от партии "Патриоты России".