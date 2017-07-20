Путин осудил радикализм в ходе избирательных кампаний

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Йошкар-Олу во время заседания Совета по межнациональным отношениям. 20 июля 2017

ЙОШКАР-ОЛА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в четверг заявил, что осуждает любые проявления радикализма, в том числе в ходе избирательных кампаний любого уровня.

"Я осуждаю любые проявления радикализма, применительно к чему бы они ни звучали. Конечно, это и применительно к различным избирательным кампаниям любого уровня", — сказал Путин.

На заседании директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод сообщил президенту, что в преддверии избирательной кампании 10 сентября члены Совета образовали специальную группу по мониторингу недопущения использования рядом политиков радикальной националистической, ксенофобной, шовинистической, в том числе мигрантофобной риторики, которые, по его словам, "раскачивают" и разрушают единство избирательной системы.